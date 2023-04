Visite libre de l’exposition permanente Musée de l’image populaire, 13 mai 2023, Pfaffenhoffen.

Le Musée de l’Image Populaire vous ouvre ses portes le samedi 13 mai 2023 de 19h à 23h dans le cadre de la Nuit des Musées 2023 !

Découvrez le travail des imagiers-peintres du 19ème siècle, le parcours conduira le public à travers les techniques, les usages et coutumes de cette tradition locale : les images populaires.

La visite permettra au public de découvrir le travail de Michèle Deitchmann qui expose jusqu’au 12 novembre 2023 : « Quand l’art du papier découpé rencontre le canivet. Dialogue avec les collections du Musée ».

Dans un édifice Renaissance, le Musée présente des collections et des techniques de l'image populaire alsacienne. Les images souvenirs, peintes à la main, découpées au canivet ou peintes sous verre, témoignent des étapes de la vie des Alsaciens d'antan. Souvenirs de baptêmes, de confirmations, de mariages, etc., ces images sont l'héritage fragile et sensible d'une pensée et d'un art populaire alsacien que certains artistes contemporains réinterprètent et font ainsi perdurer.

©Carole Michel-Merckling – Musée de l’Image Populaire