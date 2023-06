Découvrez le métier d’imprimeur-typographe Musée de l’Image Épinal, 16 septembre 2023, Épinal.

Découvrez le métier d’imprimeur-typographe 16 et 17 septembre Musée de l’Image À votre arrivée, inscrivez-vous à l’une des 13 séances de la journée. Jauge limitée à 10 personnes.

Dans l’Atelier Jean-Paul Marchal, l’équipe de l’imprimerie Bâtard de Nancy vous donne quelques explications techniques et anecdotes d’imprimeurs-typographes et imprime, devant vous, une création inédite.

Musée de l’Image 42 quai de Dogneville, 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 81 48 30 http://www.museedelimage.fr http://facebook.fr/museedelimage La Cité de l’Image regroupe la célèbre Imagerie d’Epinal, locaux de l’ancienne Imagerie Pellerin, et le musée de l’Image. Le bâtiment du musée de l’Image, à l’architecture contemporaine, tout en verre, a été inauguré en 2003. Il encadre les bâtiments de l’Imagerie. Une création de l’artiste Cyril Dominger illustre la façade du musée mêlant à la fois images d’Épinal et d’autres centres imagiers de France.

Le musée de l’Image abrite l’une des plus importantes collections d’images populaires imprimées depuis le XVIIIe siècle en France (Épinal, Orléans, Chartres, Paris…) et à l’étranger (Allemagne, Inde ou Japon…). Au total, et depuis l’achat des 85 000 images de la collection Henri George en 2010, le musée réunit plus de 110 000 images.

Le site propose plus de 700 m² d’espaces d’exposition : quatre salles d’exposition et un espace enfant. On y trouve également un centre de documentation dont le fonds se concentre aussi bien sur l’imagerie populaire que sur l’art, sans oublier les nombreux thèmes abordés dans les images (religion, militaria, contes, théâtre, etc.), une salle dédiée aux ateliers et un parc informatique mis à disposition lors des stages.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:45:00+02:00

2023-09-17T13:45:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© musée de l’image. Épinal.