La Tête dans les Nuages Lundi 28 août, 10h00, 11h00, 16h00 Musée de l’illustration jeunesse Entrée Libre

La compagnie ChambOule TOuthéâtre s’installe le temps d’une journée en plein air avec ses transats, ses parasols et sa piste aux étoiles pour proposer des ateliers et des spectacles à destination du jeune-public, des anciens et des familles.

Musée de l’illustration jeunesse 26, rue Voltaire, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes http://www.mij.allier.fr http://www.facebook.com/mij.allier Installé dans l’hôtel de Mora, magnifique hôtel particulier de XVIIIe, le musée de l’illustration jeunesse, patrimoine du Conseil général de l’Allier, est un rare lieu en Europe entièrement dédié à l’illustration du livre jeunesse. A travers des expositions, des animations et un parcours permanent, ludique et didactique, le visiteur est invité à venir découvrir l’histoire de l’illustration, les techniques de création, les artistes et les images originales qui font partie de notre mémoire collective.

©Cie ChambOule TOuthéâtre