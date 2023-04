Atelier créatif Musée de l’illustration jeunesse Moulins Catégories d’évènement: Allier

Atelier créatif Musée de l’illustration jeunesse, 13 mai 2023, Moulins. Atelier créatif Samedi 13 mai, 19h00 Musée de l’illustration jeunesse entrée libre Atelier de création artistique s’inspirant de l’artiste Michelle Daufresne, en compagnie des médiatrices du musée. Musée de l’illustration jeunesse 26 rue Voltaire, 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 35 72 58 http://www.mij.allier.fr Installé dans l’hôtel de Mora, magnifique hôtel particulier du 18e siècle, le musée de l’illustration jeunesse est l’un des rares lieux en Europe entièrement dédié à l’illustration du livre jeunesse. A travers des expositions, des animations et un parcours permanent ludique et didactique, le visiteur est invité à venir découvrir l’histoire de l’illustration, les techniques de création, les artistes et les images originales qui constituent aujourd’hui notre mémoire collective. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

