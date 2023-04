Visite libre du musée Musée de l’illustration jeunesse, 13 mai 2023, Moulins.

Visite libre de l’exposition « L’échappée belle » et du musée de l’illustration jeunesse. (exposition prolongée jusqu’au 18 juin 2023).

Musée de l’illustration jeunesse 26 rue Voltaire, 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 35 72 58 http://www.mij.allier.fr Installé dans l’hôtel de Mora, magnifique hôtel particulier du 18e siècle, le musée de l’illustration jeunesse est l’un des rares lieux en Europe entièrement dédié à l’illustration du livre jeunesse. A travers des expositions, des animations et un parcours permanent ludique et didactique, le visiteur est invité à venir découvrir l’histoire de l’illustration, les techniques de création, les artistes et les images originales qui constituent aujourd’hui notre mémoire collective.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

©daufresne/cd03