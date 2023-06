Lecture musicale : « D’un monde à l’autre » Musée de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron, 16 septembre 2023, Saint-Pierre-d'Oléron.

Lecture musicale : « D’un monde à l’autre » Samedi 16 septembre, 15h30 Musée de l’île d’Oléron Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité.

En 2018, la compagnie TBO s’est attachée à concevoir « D’un monde à l’autre », qui est une lecture musicale faisant se confronter quatre œuvres de Pierre Loti : « Aziyadé », « Le mariage de Loti », « Madame Chrysanthème » et « Fantôme d’Orient », dans lesquelles on retrouve systématiquement le personnage nommé Loti.

Ce spectacle a été créé à La Limoise (Echillais) dans le cadre du « Voyage au Pays de Pierre Loti », sur invitation de l’association internationale des Amis de Pierre Loti.

Musée de l’île d’Oléron 9 place Gambetta, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 75 05 16 http://www.musee-ile-oleron.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 75 05 16 »}] Au cœur de Saint-Pierre, le musée de l’île d’Oléron vous invite à découvrir l’histoire de l’île et ses activités traditionnelles. Témoignages sonores et films viennent valoriser la collection.

Le musée constitue une excellente introduction à la découverte de l’île. Il est un des sites incontournables pour découvrir le patrimoine de l’île depuis la Préhistoire. Le musée rassemble plus de 500 objets évoquant la vie et les activités traditionnelles. Il raconte la viticulture, la saliculture, le gemmage, l’ostréiculture ou les pêches. Il présente les coiffes, les costumes et les objets du quotidien. Le musée témoigne aussi de l’attrait touristique et artistique de l’île. Parking.

