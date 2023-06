Découvrez le patrimoine d’Oléron depuis la Préhistoire Musée de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron, 16 septembre 2023, Saint-Pierre-d'Oléron.

Découvrez le patrimoine d’Oléron depuis la Préhistoire 16 et 17 septembre Musée de l’île d’Oléron Gratuit. Entrée libre.

Venez profiter librement des collections permanentes et découvrir l’histoire de l’île d’Oléron du Néolithique à nos jours. Le parcours est organisé de façon thématique.

Découvrez l’histoire de l’île d’Oléron et de ses habitants à travers une sélection d’objets autour des métiers et costumes d’autrefois. Laissez-vous séduire par l’île lumineuse en parcourant les salles consacrées au tourisme.

Musée de l’île d’Oléron 9 place Gambetta, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 75 05 16 http://www.musee-ile-oleron.fr Au cœur de Saint-Pierre, le musée de l’île d’Oléron vous invite à découvrir l’histoire de l’île et ses activités traditionnelles. Témoignages sonores et films viennent valoriser la collection.

Le musée constitue une excellente introduction à la découverte de l’île. Il est un des sites incontournables pour découvrir le patrimoine de l’île depuis la Préhistoire. Le musée rassemble plus de 500 objets évoquant la vie et les activités traditionnelles. Il raconte la viticulture, la saliculture, le gemmage, l’ostréiculture ou les pêches. Il présente les coiffes, les costumes et les objets du quotidien. Le musée témoigne aussi de l’attrait touristique et artistique de l’île. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

