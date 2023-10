Cet évènement est passé La classe, l’œuvre : Oléron, sur les pas de Pierre Loti Musée de l’Île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Pierre-d'Oléron La classe, l’œuvre : Oléron, sur les pas de Pierre Loti Musée de l’Île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron, 13 mai 2023, Saint-Pierre-d'Oléron. La classe, l’œuvre : Oléron, sur les pas de Pierre Loti Samedi 13 mai, 19h00 Musée de l’Île d’Oléron Les visiteurs pourront découvrir les oeuvres réalisées par trois classes de CM1-CM2 de l’école élémentaire Pierre Loti, située à Saint-Pierre-d’Oléron.

Les élèves ont travaillé sur un carnet de voyage en s’inspirant des monuments de la ville liés à Pierre Loti ainsi qu’ aux objets présentés au sein de l’exposition temporaire « Pierre Loti, enfant de l’île ».

L’artiste Sophie Petitpré a accompagné les enfants dans leur démarche artistique et créative durant ce projet. Musée de l’Île d’Oléron 9 place Gambetta, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron, Nouvelle-Aquitaine, France Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine http://www.musee-ile-oleron.fr Le musée présente une synthèse de l’histoire et de l’ethnographie de l’île d’Oléron. Sa collection permanente présente l’évolution des hommes sur le territoire insulaire du Néolithique à nos jours et permet de suivre les thèmes principaux comme la saliculture, la viticulture, le gemmage, les pêches, les costumes traditionnels, l’habitat… © Musée de l’Île d’Oléron Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Le musée de l'île d'Oléron

