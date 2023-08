Exposition de peinture « Art et Aviation » en présence de l’artiste Yves Derrien Musée de l’hydraviation Biscarrosse Catégories d’Évènement: Biscarrosse

Landes Exposition de peinture « Art et Aviation » en présence de l’artiste Yves Derrien Musée de l’hydraviation Biscarrosse, 16 septembre 2023, Biscarrosse. Exposition de peinture « Art et Aviation » en présence de l’artiste Yves Derrien Samedi 16 septembre, 14h30 Musée de l’hydraviation Gratuit. Entrée libre. Yves Derrien, pilote et artiste, transmet ses passions à travers ses peintures, où rêve et poésie peuvent se mêler au réalisme du monde de l’aviation. Musée de l’hydraviation 332 rue Louis Breguet, 40600 Biscarrosse Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 78 00 65 https://www.hydravions-biscarrosse.com Situé sur le lieu mythique de l’ancienne base Latécoère à Biscarrosse, le musée de l’hydraviation retrace l’histoire de l’hydravion.

Des vols transatlantiques vers New-York et Fort-de-France à la lutte contre les incendies, vous découvrirez l’univers de ces paquebots des airs d’hier et d’aujourd’hui ! Parkings aménagés à proximité du musée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00
©Yves Derrien, Catalina à Marignane, Huile 55x38cm

