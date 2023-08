Quiz « La navigation par les étoiles » Musée de l’hydraviation Biscarrosse Catégories d’Évènement: Biscarrosse

Landes Quiz « La navigation par les étoiles » Musée de l’hydraviation Biscarrosse, 16 septembre 2023, Biscarrosse. Quiz « La navigation par les étoiles » Samedi 16 septembre, 14h00 Musée de l’hydraviation Gratuit. Entrée libre. Demandez le quiz à l’entrée du musée. « Pour les uns, qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d’autres, elles ne sont rien que de petites lumières. Pour d’autres, qui sont savants elles sont des problèmes » Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Visitez le musée de l’hydraviation avec un nouveau regard tout en vous amusant.

Réalisé en partenariat avec Lacq Odyssée dans le cadre du Rocketry Challenge. Musée de l’hydraviation 332 rue Louis Breguet, 40600 Biscarrosse Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 78 00 65 https://www.hydravions-biscarrosse.com Situé sur le lieu mythique de l’ancienne base Latécoère à Biscarrosse, le musée de l’hydraviation retrace l’histoire de l’hydravion.

Des vols transatlantiques vers New-York et Fort-de-France à la lutte contre les incendies, vous découvrirez l’univers de ces paquebots des airs d’hier et d’aujourd’hui ! Parkings aménagés à proximité du musée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©Clip and Rush, Musée de l’Hydraviation Détails Catégories d’Évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Musée de l'hydraviation Adresse 332 rue Louis Breguet, 40600 Biscarrosse Ville Biscarrosse Departement Landes Lieu Ville Musée de l'hydraviation Biscarrosse latitude longitude 44.389386;-1.182417

Musée de l'hydraviation Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/