Landes Murder Party au Musée de l’Hydraviation ! Musée de l’Hydraviation Biscarrosse, 13 mai 2023, Biscarrosse. Murder Party au Musée de l’Hydraviation ! Samedi 13 mai, 19h30 Musée de l’Hydraviation Entrée libre, pas de réservation nécessaire Mettez-vous dans la peau d’un détective privé pour résoudre le meurtre qui fait frissonner toute la Ville. La police de Biscarrosse vous a contacté suite à l’assassinat du gardien du Musée. En famille ou entre amis, partez à la chasse aux indices pour découvrir le coupable…

Attention, comme dans le film « La nuit au Musée », vous trouverez peut-être le fantôme de quelques-uns de nos ancêtres légendaires lors de votre enquête…

Malgré toutes ces embuches, nous espérons que vous réussirez à remporter la récompense de fin.

N’oubliez pas votre téléphone et une lampe-torche

A partir de 6 ans

Musée de l'Hydraviation 332, rue Louis Breguet 40600 Biscarrosse

Pas de réservation nécessaire

© Camille Pouli, Collection Musée de l'Hydraviation, Ville de Biscarrosse

