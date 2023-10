Restitutions autour du projet « La classe, l’œuvre ! » Musée de l’hôtel Sandelin Saint-Omer, 13 mai 2023, Saint-Omer.

Restitutions autour du projet « La classe, l’œuvre ! » Samedi 13 mai, 17h00 Musée de l’hôtel Sandelin entrée libre

Initiée par les Ministères en charge de la culture et de l’éducation, l’opération « la classe, l’œuvre ! » offre à des classes et leurs enseignants la possibilité de construire un projet d’éducation artistique et culturelle à partir de l’étude d’œuvres d’art issues des collections des musées de France. La Nuit Européenne des musées est l’événement qui permet aux acteurs des projets de valoriser et partager l’aventure menée au cours de l’année.

Musée de l’hôtel Sandelin 14 rue Carnot 62500 Saint Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321380094 https://www.musees-saint-omer.fr/ https://www.facebook.com/MuseeSandelin/ Le Musée de l’hôtel Sandelin est l’un des principaux Musées de France du Nord-Pas-de-Calais. Occupant un magnifique hôtel particulier du XVIIIe siècle, il vous propose un parcours exceptionnel parmi près de 3000 œuvres allant du Moyen Âge au XIXe siècle : armes, tableaux, céramiques, pipes ou encore objets d’orfèvrerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

©musées de Saint-Omer