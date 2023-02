Atelier d’initiation au vitrail à destination des familles Musée de l’Hôtel, 1 avril 2023, Mantes-la-Jolie.

Atelier de découverte des techniques du vitrail traditionnel au plomb et Tiffany. Adultes et enfants créent ensemble leur vitrail.

Musée de l’Hôtel 1 rue Thiers, 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France

• Désignation et nature des cours

Formation à la technique traditionnelle du vitrail au plomb et du vitrail Tiffany.

• Objectifs

Aborder l’aspect technique, historique, et artistique du vitrail. Découvrir le matériau verre. Apprendre à mener une coloration, faire le report d’un modèle, couper le verre. Appréhender les règles du sertissage et s’initier à la conduite de plomb déterminent chaque étape du montage d’un vitrail.

• Public

Adulte, Adolescent et enfant à partir de 6ans.

• Pré-requis

Aucune connaissance particulière en dessin ou en peinture n’est requise.

• Contenu du programme

Réalisation d’un vitrail en verre de couleur selon les bases de la technique verre et plomb. Présentation des matériaux nécessaires à la réalisation d’un vitrail : papiers, verre, plombs. Présentation du petit outillage pour la mise en œuvre : coupe-verre, pince à gruger, à détacher. Présentation de la maquette. Réalisation du carton, colorimétrie et choix des verres. Report des calibres et coupe du verre par l’utilisation des gabarits et des outils dédiés. Sertissage et soudage selon la technique traditionnelle au plomb.

Réalisation d’un modèle en technique Tiffany en verres américains avec rubans de cuivre, étamage.

• Moyens pédagogiques, outils et méthode

L’histoire de l’art du vitrail est abordée en relation avec les techniques étudiées. L’initiation permet à la famille de pouvoir réaliser son propre vitrail. Le matériel nécessaire à la réalisation de celui-ci est mis à disposition, l’outillage et le petit matériel pour le tracé, les outils de coupe et d’assemblage des pièces de verre.

La famille emporte son œuvre chez elle !

Maximum 8 élèves.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00

2023-04-01T17:30:00+02:00

“Reflets cistercien” – Atelier Lumière Soit – Valérie Renouil