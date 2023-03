Atelier vitrail : couleurs et lumière Musée de l’Hôtel Mantes-la-Jolie Catégories d’Évènement: Mantes-la-Jolie

Atelier vitrail : couleurs et lumière Musée de l’Hôtel, 1 avril 2023, Mantes-la-Jolie. Atelier vitrail : couleurs et lumière Samedi 1 avril, 14h00 Musée de l’Hôtel Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, un atelier d’initiation à l’art du vitrail sera mené par Valérie Renouil (atelier Lumière à Versailles).

Samedi 1er avril, de 14h à 17h30 :

– Vous fabriquerez un petit vitrail par famille, proposant deux techniques: traditionnelle au plomb et Tiffany. Plaisir de transmettre et plaisir d’apprendre seront au rendez-vous !

Musée de l'Hôtel 1 rue Thiers, 78200 Mantes-la-Jolie

