Visite-guidée « Les Mini Luce » Musée de l’Hôtel-Dieu Mantes-la-Jolie, 16 septembre 2023, Mantes-la-Jolie.

Visite-guidée « Les Mini Luce » 16 et 17 septembre Musée de l’Hôtel-Dieu Gratuit, sur inscription

De l’art dans le biberon ! Les plus petits sont les bienvenus au Musée de l’Hôtel-Dieu pour s’éveiller à l’art dès le plus jeune âge. Cette visite-jeu est spécialement conçue pour eux : un parcours de 4 oeuvres choisies pour découvrir les couleurs à travers des jeux d’éveil adaptés et des comptines.

A partir de 18 mois. Accompagnement obligatoire.

Musée de l’Hôtel-Dieu 1 rue Thiers 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 01 34 78 86 60 http://www.manteslajolie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 78 86 60 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}] Labellisé Musée de France en 2002, le musée de l’Hôtel-Dieu est situé à proximité de la collégiale Notre-Dame. Édifié au XIVe siècle sous le règne de Charles V et fortement remanié aux XVIe et XVIIe siècles, le bâtiment connut à partir du XVIIIe siècle de nouvelles affectations : prison sous la Révolution, hospice, orphelinat puis, successivement, théâtre, café, cinéma et salle de bal avant d’être acquis par la Ville en 1962. La chapelle de l’Hôtel-Dieu fut classée Monument historique en 1948 pour sa façade du XVIIe siècle et inscrite au titre des Monuments historiques en ce qui concerne le reste de l’ensemble du bâtiment, en 1964. La restauration de l’édifice achevée, le musée fut inauguré en 1996. Le musée abrite notamment une collection lapidaire issue des dépôts de la collégiale et de l’église Sainte-Anne de Gassicourt, ainsi que des œuvres du peintre post-impressionniste Maximilien Luce (1851-1941), illustrant les thématiques du paysage dans la Vallée de la Seine, du tourisme fluvial naissant, de l’essor industriel et de la condition de l’homme au travail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T10:30:00+02:00

Ville de Mantes-la-Jolie