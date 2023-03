Méditation devant une œuvre d’art : l’émotion de l’art retrouvée Musée de l’Hôtel-Dieu, 13 mai 2023, Mantes-la-Jolie.

Méditation devant une œuvre d’art : l’émotion de l’art retrouvée Samedi 13 mai, 17h00, 19h00 Musée de l’Hôtel-Dieu Évènement gratuit. Nombre de places limité, inscription obligatoire.

Méditation devant une oeuvre d’art

Au Musée de l’Hôtel-Dieu, nous aimons vous proposer de nouvelles expériences… à l’occasion de la Nuit européenne des musées, découvrez la méditation devant une oeuvre d’art ! Mindful Art Experience : L’émotion de l’art retrouvée.

Le Musée Hôtel Dieu vous invite à participer à un voyage intérieur. Grâce à Mindful Art Experience, découvrez l’œuvre de Camille Corot, La Fuite en Egypte, comme si vous la découvriez pour la première fois. Laissez-vous immerger dans l’œuvre, tissez un lien intime avec elle pour vivre une expérience sensorielle et personnelle. Depuis plusieurs années, Mindful Art Experience se met au service du bien-être des publics des musées, des passionnés d’art, des découvreurs ou encore des curieux. Dans un environnement qui va de plus en plus vite, prennez quelques instants au musée pour vous offrir un espace de ressourcement.

Nouvelle manière d’aborder ou de découvrir une œuvre d’art, Mindful Art Experience propose une expérience unique de méditation pleine conscience, de neuroscience, et de poésie au musée.

Le déroulé d’une séance Mindful Art :

Une expérience sensorielle, une ouverture à soi et aux autres. La pratique Mindful Art Experience s’inscrit dans une démarche Slow art et aborde chaque œuvre de manière à la fois intime et universelle. Durant près d’une heure, la pratique méditative vous offre un support qui permet d’ouvrir un espace mental au service d’une expérience unique, individuelle, sensorielle et émotionnelle pour vous apporter bien être et connexion à soi, à l’œuvre et aux autres. Votre qualité de présence suscitera sérénité, ouverture et finesse vous permettant de voir ce que l’on ne « voit bien qu’avec le cœur ». Les sessions sont écrites et animées par Marjan Abadie directrice de l’Institut Mindfulness et créatrice des parcours Mindful Art Experience.

Mindful Art Experience Agenda

Musée de l’Hôtel-Dieu 1 rue Thiers 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 01 34 78 86 60 http://www.manteslajolie.fr/MUSEE%20DE%20LHOTELDIEU [{« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0134788660 »}] [{« link »: « https://mindful-art.eu/mindful-art-agenda-particulier »}] Situé en plein centre historique de la ville de Mantes-la-Jolie, le Musée de l’Hôtel-Dieu bénéficie d’un cadre exceptionnel. Il est situé à deux pas de la majestueuse collégiale gothique Notre-Dame et sur la route des peintres impressionnistes, à quelques kilomètres de Giverny. Le musée se trouve dans l’ancienne chapelle médiévale de l’Hôtel-Dieu, dont la belle façade de style classique a été classée au titre des monuments historiques. Le musée a rouvert en février 2019 suite à un important chantier de rénovation de ses espaces. Au-rez-de-chaussée, plongez au cœur du passé médiéval de la ville grâce à un ensemble de sculptures et de vitraux provenant du dépôt lapidaire de la Collégiale Notre-Dame et de l’église Sainte-Anne de Gassicourt ainsi que des tableaux et œuvres graphiques retraçant l’histoire et les paysages du Mantois. Le premier étage est entièrement dédié à l’artiste Maximilien Luce, dont le musée conserve la plus grande collection européenne grâce à la donation de son fils Frédéric, en 1971. Plus de 70 œuvres y sont réparties en plusieurs sections et retracent la vie et l’œuvre de ce pionnier du néo-impressionnisme. A découvrir au dernier étage des expositions temporaires tout au long de l’année. Transports en commun : Train ligne Transilien J ou TER Paris-Rouen. Arrêts Mantes-Station ou Mantes-la-Jolie. Puis 15 min à pied ou bus Ligne A, Ligne D, Ligne F. Arrêt Sangle. Bus express A14 depuis La Défense. Arrêt Mantes-la-Jolie. Par route : Autoroutes A 13 ou A 14 depuis Paris, sortie n° 11 « Mantes-la-Jolie / Est ». Suivre Centre-Ville / collégiale Notre-Dame.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

©Mindfulinstitute