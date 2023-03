Médiation lycéenne Musée de l’Hôtel-Dieu, 13 mai 2023, Mantes-la-Jolie.

Médiation lycéenne Samedi 13 mai, 16h00, 18h00 Musée de l’Hôtel-Dieu Entrée libre

Médiation lycéenne

Les élèves de l’option Histoire des Arts du lycée Rostand de Mantes-la-Jolie vous proposent des temps de médiation sur le Musée de l’Hôtel-Dieu et ses collections.

Musée de l’Hôtel-Dieu 1 rue Thiers 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 01 34 78 86 60 http://www.manteslajolie.fr/MUSEE%20DE%20LHOTELDIEU Situé en plein centre historique de la ville de Mantes-la-Jolie, le Musée de l’Hôtel-Dieu bénéficie d’un cadre exceptionnel. Il est situé à deux pas de la majestueuse collégiale gothique Notre-Dame et sur la route des peintres impressionnistes, à quelques kilomètres de Giverny. Le musée se trouve dans l’ancienne chapelle médiévale de l’Hôtel-Dieu, dont la belle façade de style classique a été classée au titre des monuments historiques. Le musée a rouvert en février 2019 suite à un important chantier de rénovation de ses espaces. Au-rez-de-chaussée, plongez au cœur du passé médiéval de la ville grâce à un ensemble de sculptures et de vitraux provenant du dépôt lapidaire de la Collégiale Notre-Dame et de l’église Sainte-Anne de Gassicourt ainsi que des tableaux et œuvres graphiques retraçant l’histoire et les paysages du Mantois. Le premier étage est entièrement dédié à l’artiste Maximilien Luce, dont le musée conserve la plus grande collection européenne grâce à la donation de son fils Frédéric, en 1971. Plus de 70 œuvres y sont réparties en plusieurs sections et retracent la vie et l’œuvre de ce pionnier du néo-impressionnisme. A découvrir au dernier étage des expositions temporaires tout au long de l’année. Transports en commun : Train ligne Transilien J ou TER Paris-Rouen. Arrêts Mantes-Station ou Mantes-la-Jolie. Puis 15 min à pied ou bus Ligne A, Ligne D, Ligne F. Arrêt Sangle. Bus express A14 depuis La Défense. Arrêt Mantes-la-Jolie. Par route : Autoroutes A 13 ou A 14 depuis Paris, sortie n° 11 « Mantes-la-Jolie / Est ». Suivre Centre-Ville / collégiale Notre-Dame.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

©Manteslajolie