Exposition photographique architecture scolaire et biodiversité Musée de l’Hôtel-Dieu, 13 octobre 2022, Mantes-la-Jolie. Exposition photographique architecture scolaire et biodiversité 13 – 16 octobre Musée de l’Hôtel-Dieu

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture handicap moteur mi Musée de l’Hôtel-Dieu 1 rue Thiers 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France

01 34 78 86 60 https://www.manteslajolie.fr/ma-ville/decouvrir-mantes-la-jolie-1/musee-de-lhotel-dieu Restitution des travaux artistiques des élèves du Lycée Rostand dans le cadre de deux PACTE (Projet d’éducation artistique et culturelle) 2021/2022 autour de l’architecture scolaire du territoire et le second autour du patrimoine naturel de Mantes et sa biodiversité.

Les photographies seront exposées du 13/10 au 23/10/2022 au Musée de l’Hôtel-Dieu.

2022-10-13T09:00:00+02:00

2022-10-16T18:00:00+02:00 Lycée Jean Rostand ©Région Ile-de-France – Inventaire général du patrimoine culturel

