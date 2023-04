« La classe, l’œuvre ! » : Les curiosités du cabinet doré Musée de l’Hospice Saint-Roch, 13 mai 2023, Issoudun.

Ce projet unit les élèves de la classe à horaires aménagés (CHAAP Ernest Nivet) du collège Condorcet de Levroux et les jeunes du CSPCP (centre de soins public communal pour polyhandicapés) d’Issoudun autour des collections extra-européennes du musée.

Leurs réalisations en matériaux de récupération se sont appuyées sur une histoire sortie de l’imagination des élèves : des explorateurs et des scientifiques ayant découvert l’ïle de « Golden Island », ils ont rapporté les vestiges d’une civilisation encore inconnue dont les mythes sont peuplés de créatures géantes et d’oiseaux multicolores. D’étranges objets issus de leur quotidien viendront questionner et surprendre les visiteurs de la nuit !

Les élèves costumés se prêteront au jeu de la médiation et raconteront, du point de vue des explorateurs, l’histoire et la fonction des pièces présentées dans ce cabinet de curiosités des plus insolites.

Musée de l’Hospice Saint-Roch Rue de l’Hospice Saint-Roch 36100 Issoudun Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire 02 54 21 01 76 http://museeissoudun.tv Reconnu pour la qualité de son architecture et de ses collections, le musée d’Issoudun séduit aussi par l’alliance de l’ancien et du contemporain. Installé dans un Hôtel-Dieu créé au moyen âge, le musée présente des œuvres remarquables telles que les Arbres de Jessé dans la chapelle gothique, deux sculptures monumentales uniques en Europe, ainsi que l’apothicairerie du XVIIe s présentant 379 pots visibles depuis la cour et le jardin de simples. L’aile contemporaine du musée accueille des collections d’art extra-européen et des expositions d’art des XXe et XXIe siècles. De l’archéologie aux Beaux-arts, en passant par la médecine et l’art nouveau, ses riches collections surprennent par leur diversité. Enfin, un parc de sculptures, aménagé sur les anciens jardins, potagers et vergers de l’hospice, présente 19 artistes modernes et contemporains.

