Atelier Famille | Jeu de l’oie Musée de l’Hospice Comtesse Lille, 18 février 2024 14:30, Lille.

Atelier Famille | Jeu de l’oie Dimanche 18 février 2024, 15h30 Musée de l’Hospice Comtesse Sur inscription

Atelier famille

Autour des collections permanentes

Jeu de l’oie du musée

Dans le prolongement d’une visite guidée autour de quelques oeuvres jalons du musée, parents et enfants de regroupent en atelier autour d’un plateau de jeu. Ils tirent au sort une série de questions et partent en quête d’indices et de réponses dans le musée.

Tarif : 8€ / 6€ (adultes) | 5€ (enfants)

Sur réservation

Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la Monnaie 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 36 84 00 http://mhc.lille.fr https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse;https://www.facebook.com/museehospicecomtesse/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2 [{« type »: « email », « value »: « mhc-reservations@mairie-lille.fr »}] Situé dans le coeur historique de Lille et fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, l’Hospice Comtesse abrite un musée d’art et d’histoire de la ville, de l’Ancien Régime à la Révolution Française. Patrimoine emblématique, la cour d’honneur de cet ancien hôpital offre un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle. Les collections et les salles d’ambiance telles que la cuisine, le réfectoire ou la lingerie, rappellent la vocation hospitalière du lieu et évoquent toute l’intimité d’une maison flamande des siècles passées. La prestigieuse salle des malades accueille, une à deux fois par an, les expositions temporaires.

A partir du 04 octobre, le rez-de-chaussée de la communauté ne sera plus accessible aux visiteurs.

Les collections d’art et d’histoire du musée, exposées au 1er étage du musée, seront toujours à découvrir pendant cette période.

La réouverture de tous les espaces du musée est prévue au printemps 2022. A 15 min à pied des gares SNCF Lille-Flandres et Lille-Europe / A 10 min à pied de la station de métro Rihour (ligne 1) / La navette du Vieux-Lille (arrêt à la demande) / Station V’Lille à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-18T15:30:00+01:00 – 2024-02-18T17:00:00+01:00

2024-02-18T15:30:00+01:00 – 2024-02-18T17:00:00+01:00

MHC, Lille