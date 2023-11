PARÉIDOLIE Musée de l’Hospice Comtesse Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord PARÉIDOLIE Musée de l’Hospice Comtesse Lille, 8 décembre 2023, Lille. PARÉIDOLIE Vendredi 8 décembre, 17h00 Musée de l’Hospice Comtesse Payant sur réservation Paréidolie : du grec ancien « à côté [de], au lieu [de] », et du nom commun eídōlon, « image, apparence, forme » Après le succès éclatant d’une première expérience chorégraphique en 2023, les élèves passionnés de danse classique et contemporaine issus de classes à horaires aménagés sont de nouveau accueillis dans les magnifiques espaces du musée de l’Hospice Comtesse. Soyez au rendez-vous pour une soirée exceptionnelle qui transformera le Musée de l’Hospice Comtesse en un théâtre vivant. La représentation comporte quatre séances de 30 minutes chacune, avec un maximum de 20 spectateurs dans chaque groupe.

Un moment d’intimité et de beauté, plongez dans un univers envoûtant où les danseurs transcendent les frontières entre le réel et l’imaginaire. Vendredi 8 Décembre 2023 – 17h à 19h

Gratuit pour les parents d’élèves et droit d’entrée au musée pour les autres.

Musée de l'Hospice Comtesse 32 Rue de la Monnaie, 59800 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

