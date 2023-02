Exposition – L’atelier Pasquero, une aventure photographique lilloise Musée de l’Hospice Comtesse, 31 mars 2023, Lille.

Exposition – L’atelier Pasquero, une aventure photographique lilloise 31 mars et 2 juillet Musée de l’Hospice Comtesse

Tarif exposition

Au printemps, le musée de l’Hospice Comtesse se transforme, le temps d’une exposition, en un émouvant recueil d’images et vous invite à découvrir le fonctionnement et la production d’un atelier photographique à Lille durant la 1ère moitié du XXe siècle.

A partir d’une sélection de plus de 260 photographies, objets et documents issus de l’atelier de Jean et René Pasquero, le musée donne à voir pour la première fois dans sa globalité, le passionnant travail de ces deux photographes lillois dont l’activité s’est étendue sur près de soixante ans, de 1907 à 1969.

Acquis en 1972, le fonds de cet atelier représente une source documentaire unique, à la fois pour sa valeur de témoignage sur l’histoire industrielle, sociale et architecturale de Lille et la métropole, mais également patrimoniale, illustran l’histoire d’une profession qui évolue au rythme des progrès technologiques et dont Jean Pasquero était un ardent défenseur.

Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la Monnaie 59000 Lille Lille 59021 Nord 03 28 36 84 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T08:00:00+00:00 – 2023-07-02T16:00:00+00:00