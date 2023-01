Exposition « Bleu à Tisser » Musée de l’Hospice Comtesse, 19 janvier 2023, Lille.

Exposition « Bleu à Tisser » 19 janvier – 6 février Musée de l’Hospice Comtesse

19 janvier 2023 au 6 février 2023

Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la monnaie 59000 Lille Vieux-Lille Lille 59021 Nord Hauts-de-France A 15 min à pied des gares SNCF Lille-Flandres et Lille-Europe / A 10 min à pied de la station de métro Rihour (ligne 1) / La navette du Vieux-Lille (arrêt à la demande) / Station V’Lille à proximité

00 33 23 36 84 00 http://mhc.lille.fr Situé dans le coeur historique de Lille et fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, l’Hospice Comtesse abrite un musée d’art et d’histoire de la ville, de l’Ancien Régime à la Révolution Française. Patrimoine emblématique, la cour d’honneur de cet ancien hôpital offre un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle. Les collections et les salles d’ambiance telles que la cuisine, le réfectoire ou la lingerie, rappellent la vocation hospitalière du lieu et évoquent toute l’intimité d’une maison flamande des siècles passées. La prestigieuse salle des malades accueille, une à deux fois par an, les expositions temporaires.

Bleu à Tisser de Clivia Nobili est une oeuvre visuelle qui vous replonge dans une héritage populaire à travers la réintroduction de la production du Bleu dans le Nord de la France. L’exposition est présentée à Lille, au Musée, du 19 janvier 2023 au 6 février 2023.

Clivia Nobili, c’est avant tout un regard nouveau. Casser les codes pour construire sa propre déifition de l’élégance avec une seule idée en tête : « Créer le bon vêtement pour les bonnes personnes ». Depuis 2009, cette passionnée impose sa philosophie dans ses création et fait du vêtement de travail la porte d’entrée de l’identité de sa marque.

« Le vêtement est un indéfectible témoin de l’aventure humaine autant qu’un compagnon de notre corps et de notre quotidien » – Clivia Nobili



