Conférence « Théophile Thoré-Bürger celui qui redécouvrit les grands peintres hollandais du 17e siècle Jeudi 15 décembre, 17h30 Musée de l’Hospice Comtesse

Jeudi 15 décembre 2022 à 17h30

Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la monnaie 59000 Lille Vieux-Lille Lille 59021 Nord Hauts-de-France A 15 min à pied des gares SNCF Lille-Flandres et Lille-Europe / A 10 min à pied de la station de métro Rihour (ligne 1) / La navette du Vieux-Lille (arrêt à la demande) / Station V’Lille à proximité

00 33 23 36 84 00 http://mhc.lille.fr Situé dans le coeur historique de Lille et fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, l’Hospice Comtesse abrite un musée d’art et d’histoire de la ville, de l’Ancien Régime à la Révolution Française. Patrimoine emblématique, la cour d’honneur de cet ancien hôpital offre un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle. Les collections et les salles d’ambiance telles que la cuisine, le réfectoire ou la lingerie, rappellent la vocation hospitalière du lieu et évoquent toute l’intimité d’une maison flamande des siècles passées. La prestigieuse salle des malades accueille, une à deux fois par an, les expositions temporaires.

Théophile Thoré, journaliste et critique d’art, fut contraint de s’exiler à Bruxelles sous le nom de Willaim Bürger, pour des raisons politiques. Il étudia les peintres hollandais de l’âge d’or et découvrit un peintre oublié depuis deux siècles, Jan Vermeer, et il s’intéressa à son inspirateur alors totalement inconnu, Jacob Vrel qui fera prochainement l’objet d’exposition à la Haye et Paris. Il entreprit ensuite de s’intéresser à Carel Fabricius qui fut le maître de Vermeer, puis à son frère Barent Fabricius. Toute une série d’artistes porta à la connaissance du public son travail de plus de 20 ans. Enfin, il remet « à la mode » FRans Hals qui était tombé dans l’oubli, mais dont la touche était si proche de la peinture contemporaine des impressionnistes.

Animée par Daniel MARZIN



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T17:30:00+01:00

2022-12-15T19:00:00+01:00