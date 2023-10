Rencontre avec Claire Berest Musée de l’Hospice Comtesse Lille, 29 août 2019, Lille.

Rencontre avec Claire Berest Jeudi 29 août 2019, 18h00 Musée de l’Hospice Comtesse Entrée gratuite, visite de l’exposition libre à l’issue de la rencontre

CLAIRE BEREST

Rien n’est noir, Éd. Stock

L’auteure nous emmène avec fougue dans la vie tourmentée de Frida Kahlo, cette artiste au corps meurtri mais au courage sans limite, et de Diego Rivera, « El gran pintor », son époux. En lisant l’histoire de ce couple légendaire, on est emporté, grâce à un style coloré et percutant, par l’amour, la rage, la compassion, la passion, bref on passe par toutes les couleurs des émotions.

Rencontre exceptionnelle au sein de l’exposition INTENSO/MEXICANO au Musée de l’Hospice Comtesse, où tous les personnages du livre sont exposés jusqu’au 1er septembre.

Musée de l’Hospice Comtesse – 32, Rue de la Monnaie – Lille

Musée de l’Hospice Comtesse 32 rue de la Monnaie 59800 Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France 03 28 36 84 00 https://www.lille.fr/Nos-equipements/Musee-de-l-Hospice-Comtesse https://www.facebook.com/museehospicecomtesse;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2 [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/2Gpz0pO »}] Poussez les portes de cet ancien hôpital médiéval…

Fondé en 1237 par la comtesse Jeanne de Flandre dans l’enceinte de son propre palais, l’hôpital Notre-Dame reste l’un des derniers témoignages lillois de l’action des comtes de Flandre. Les bâtiments de la cour d’honneur présentent un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle et attestent de la richesse d’une institution charitable au cœur de la ville. Le lundi de 14h à 18h et du mercredi au dimanche de 10h à 18h Fermé le lundi matin et le mardi toute la journée, le 01/01, le 01/05, le 14/07, le 15/08, le 01/11 et le 25/12 ainsi que les samedi, dimanche et lundi de la braderie de Lille (1er week-end de septembre).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-08-29T18:00:00+02:00 – 2019-08-29T20:00:00+02:00

