Héros de fil et de bois : marionnettes de Lille et de Roubaix Musée de l’Hospice Comtesse Lille, 8 décembre 2017, Lille.

Héros de fil et de bois : marionnettes de Lille et de Roubaix 8 décembre 2017 – 15 avril 2018 Musée de l’Hospice Comtesse 5€ / 4€ / Gratuit : demandeurs d’emploi, moins de 12 ans, amis des Musées de Lille…

Pour les fêtes de fin d’année, le Musée de l’Hospice Comtesse fait revivre un art presque oublié, celui des marionnettes à tringle du Nord, apparu au XIXe siècle.

Divertissement des ouvriers, les spectacles de marionnettes à tringle s’inscrivent dans l’histoire industrielle du Nord et dans celles de nombreuses villes à l’image de Lille et Roubaix qui en portent encore la mémoire.

Dans la salle des malades sont mis en scène plus de 70 marionnettes et des costumes, accessoires, affiches, peintures et photographies ainsi que deux castelets, ces scènes où le spectacle se déroule.

Si le cri du sonneur de cloche appelant au spectacle ne résonne plus dans les rues des cités, les marionnettes restent les symboles d’une authentique culture populaire et la mémoire des jours de fête où les ouvriers s’en allaient « al’ comédie » puiser un peu de rêve et de gaité.

https://youtu.be/r0YxB8MrzMc

Musée de l’Hospice Comtesse 32 rue de la Monnaie 59800 Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France 03 28 36 84 00 https://www.lille.fr/Nos-equipements/Musee-de-l-Hospice-Comtesse https://www.facebook.com/museehospicecomtesse;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2 [{« type »: « email », « value »: « mhc-reservations@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 36 84 01 »}] Poussez les portes de cet ancien hôpital médiéval…

Fondé en 1237 par la comtesse Jeanne de Flandre dans l’enceinte de son propre palais, l’hôpital Notre-Dame reste l’un des derniers témoignages lillois de l’action des comtes de Flandre. Les bâtiments de la cour d’honneur présentent un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle et attestent de la richesse d’une institution charitable au cœur de la ville. Le lundi de 14h à 18h et du mercredi au dimanche de 10h à 18h Fermé le lundi matin et le mardi toute la journée, le 01/01, le 01/05, le 14/07, le 15/08, le 01/11 et le 25/12 ainsi que les samedi, dimanche et lundi de la braderie de Lille (1er week-end de septembre).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2017-12-08T10:00:00+01:00 – 2017-12-08T18:00:00+01:00

2018-04-15T10:00:00+02:00 – 2018-04-15T18:00:00+02:00

marionnette art