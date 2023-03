Escape game « Malheur à l’Horreum » Musée de l’Horreum romain, 13 mai 2023, Narbonne.

Escape game « Malheur à l’Horreum » Samedi 13 mai, 18h00 Musée de l’Horreum romain 6 personnes maximum par session de jeu

En 27 avant J.-C., l’empereur Auguste, fils adoptif du grand et glorieux César, se rend à Narbonne. Cette cité marchande et prospère est un modèle pour toutes les villes romaines à l’image de la glorieuse Rome. Mais la période est troublée : certains marchands et soldats de la garde rapprochée de l’empereur complotent contre ce dernier et veulent l’assassiner, comme César à Rome 17 ans plus tôt… Alors que vous alliez recevoir un titre honorifique important de l’empereur en personne, vous êtes fait prisonnier dans les souterrains de l’Horreum et comprenez qu’Auguste est en grand danger, et avec lui tout l’empire ! Une seule solution, s’évader et le prévenir au plus vite. Pour cela, il vous faudra relever les défis de l’Horreum, mais y arriverez-vous à temps ? Cet escape game est proposé dans le cadre d’un projet avec les étudiant∙e∙s de la licence professionnelle guide conférencier de l’Université de Perpignan. Les étudiant∙e∙s animeront l’enquête dans une des pièces souterraines de l’Horreum, l’expérience pourra se prolonger ensuite en autonomie dans les galeries.

à partir de 9 ans, réservation conseillée (6 personnes maximum)

Départs de jeu à 18h, 19h15, 20h30 et 22h : (durée : 40 minutes).

Musée de l’Horreum romain 17 rue Rouget de l’Isle, 11100 Narbonne, Aude, Occitanie, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 04 68 32 45 30 http://www.narbonne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 32 45 30 »}] Seul monument antique, encore visible à Narbonne, l’Horreum (1er siècle avant notre ère) correspond au niveau souterrain d’un entrepôt dont la partie aérienne a disparu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

© Arnaud Spani