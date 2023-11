[Animation] Chasse au cadeau Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont, 23 décembre 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Saint-Nicolas-d’Aliermont,Seine-Maritime

Le Musée de l’Horlogerie vous propose une mission, armée de votre livret de jeu vous partirez à la recherche d’un cadeau perdu par les lutins du père Noël.. Vite, il faut se dépêcher !

> Animation en libre accès, pour les enfants à partir de 7 ans ou avec l’assistance d’un parent..

Vendredi 2023-12-23 14:30:00 fin : 2023-12-31 18:00:00. .

Musée de l’Horlogerie

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



The Musée de l’Horlogerie is offering you a mission: armed with your playbook, you’ll set off in search of a gift lost by Santa’s elves… Hurry, hurry, hurry!

> Free admission for children aged 7 and over, or with the assistance of a parent.

El Musée de l’Horlogerie te propone una misión. Armado con tu cuaderno de juego, podrás partir en busca de un regalo perdido por los duendes de Papá Noel… ¡Date prisa!

> Entrada gratuita para niños a partir de 7 años, o con la ayuda de uno de sus padres.

Das Uhrenmuseum bietet Ihnen eine Mission an. Bewaffnet mit Ihrem Spielheft machen Sie sich auf die Suche nach einem Geschenk, das die Elfen des Weihnachtsmannes verloren haben. Beeilen Sie sich!

> Frei zugängliche Animation für Kinder ab 7 Jahren oder mit der Unterstützung eines Elternteils.

Mise à jour le 2023-11-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche