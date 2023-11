[Animation] Planétarium mobile Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont, 17 décembre 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Saint-Nicolas-d’Aliermont,Seine-Maritime

Pour célébrer les fêtes qui arrivent bientôt, le musée vous propose de vous évader… dans les étoiles ! Un planétarium vient s’installer dans le hall du musée le temps d’un après-midi.

> Séance de 50 minutes, à 14h, 15h et 16h.

> Inscription recommandée au 02 35 04 53 98.

2023-12-17 14:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Musée de l’Horlogerie

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



To celebrate the upcoming festive season, the museum invites you to escape… to the stars! A planetarium will be set up in the museum hall for an afternoon.

> 50-minute sessions at 2pm, 3pm and 4pm.

> Registration recommended: 02 35 04 53 98

Para celebrar las próximas fiestas, el museo le invita a viajar a las estrellas Durante una tarde se instalará un planetario en el vestíbulo del museo.

> Sesiones de 50 minutos a las 14:00, 15:00 y 16:00 horas.

> Se recomienda inscribirse en el 02 35 04 53 98

Um die bevorstehenden Feiertage zu feiern, lädt Sie das Museum zu einem Ausflug in die Sterne ein! Ein Planetarium wird einen Nachmittag lang in der Eingangshalle des Museums aufgebaut.

> 50-minütige Vorführungen um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr.

> Anmeldung unter 02 35 04 53 98 empfohlen

