[Exposition] Navigation normande Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont, 1 octobre 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-10-01 14:30:00

fin : 2023-12-31 18:00:00

Des rudimentaires boussoles composées de quelques pièces de bois utilisées par les Vikings, aux complexes mécanismes des chronomètres de marine embarqués pour les explorations scientifiques du XVIIIe siècle ; les instruments de navigation n’ont cessé de jouer un rôle capital pour les navigateurs dans leurs différentes quêtes d’exploits sur les flots du globe terrestre.

Justement la Normandie a vu naître de nombreux et célèbres navigateurs qui ont eu recours à ces instruments. Leurs patronymes résonnent toujours fortement de nos jours : Guillaume le Conquérant, Jean Ango, Dumont d’Urville ou Charlie Dalin.

Cette région maritime a été également un vivier fertile de savoir et de savoirs-faire pour la création et l’exécution des chronomètres de marine, où la petite cité industrielle horlogère de Saint-Nicolas d’Aliermont a été en France, le foyer inventif et fructueux. Quelque peu tombé dans l’oubli, sa renommée mérite de revenir dans la lumière..

Musée de l’Horlogerie

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



