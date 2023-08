[Visite libre] Musée de l’Horlogerie Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont, 16 septembre 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Saint-Nicolas-d’Aliermont,Seine-Maritime

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du Musée de l’Horlogerie gratuitement à l’occasion des Journées du Patrimoine !

Il revient sur l’extraordinaire épopée horlogère du bourg normand du début du 18e siècle à l’aube du 21e siècle. Le parcours de visite, pour petit et grand, néophyte ou passionné, présente 400 objets qui vous plongeront dans le passé industriel de la ville..

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Musée de l’Horlogerie

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



Come and discover or rediscover the Musée de l’Horlogerie’s collections free of charge during the Heritage Days!

The museum retraces the extraordinary clockmaking history of the Norman town from the early 18th century to the dawn of the 21st century. The tour, for young and old, novice or enthusiast, features 400 objects that will plunge you into the town’s industrial past.

Venga a descubrir o redescubrir gratuitamente las colecciones del Museo de Relojería durante las Jornadas del Patrimonio

El museo repasa la extraordinaria historia relojera de la ciudad normanda desde principios del siglo XVIII hasta los albores del siglo XXI. La visita, para grandes y pequeños, principiantes o aficionados, presenta 400 objetos que le transportarán al pasado industrial de la ciudad.

Entdecken oder wiederentdecken Sie die Sammlungen des Uhrenmuseums kostenlos anlässlich der Tage des offenen Denkmals!

Es blickt auf die außergewöhnliche Uhrmacher-Epoche des normannischen Städtchens vom Anfang des 18. bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts zurück. Jahrhunderts. Der Rundgang für Groß und Klein, Anfänger und Enthusiasten zeigt 400 Objekte, die Sie in die industrielle Vergangenheit der Stadt eintauchen lassen.

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche