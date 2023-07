[Atelier] Jouer au musée Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont, 29 août 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Saint-Nicolas-d’Aliermont,Seine-Maritime

Le Musée de l’Horlogerie vous propose un atelier amusant pour vos enfants !

A 10h30 pour les 4-6 ans et à 14h30 pour les 7-12 ans..

2023-08-29 14:30:00 fin : 2023-08-29 . .

Musée de l’Horlogerie

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



The Musée de l’Horlogerie offers a fun workshop for your children!

At 10:30 a.m. for 4-6 year-olds and at 2:30 p.m. for 7-12 year-olds.

El Musée de l’Horlogerie ofrece un divertido taller para sus hijos

A las 10.30 h para niños de 4 a 6 años y a las 14.30 h para niños de 7 a 12 años.

Das Uhrenmuseum bietet einen lustigen Workshop für Ihre Kinder an!

Um 10:30 Uhr für 4- bis 6-Jährige und um 14:30 Uhr für 7- bis 12-Jährige.

