[Ateliers] Musée de l’Horlogerie Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont, 9 août 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Saint-Nicolas-d’Aliermont,Seine-Maritime

Pour distraire vos enfants pendant les grandes vacances, le Musée de l’Horlogerie propose des ateliers en rapport avec ses collections :

– Histoire de pirates(4 – 6 ans) à 10h30

– Naviguer avec les étoiles (7-12 ans) à 14h30.

Musée de l’Horlogerie

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



To entertain your children during the summer vacations, the Musée de l’Horlogerie offers workshops related to its collections:

– Histoire de pirates (4 – 6 years) at 10:30 a.m

– Navigating with the stars (7-12 years) at 2:30pm

Para entretener a sus hijos durante las vacaciones de verano, el Museo de Relojería propone talleres basados en sus colecciones:

– Cuentos de piratas (4-6 años) a las 10.30 h

– Navegar con las estrellas (7-12 años) a las 14h30

Um Ihre Kinder während der großen Ferien zu unterhalten, bietet das Uhrenmuseum Workshops an, die mit seinen Sammlungen in Verbindung stehen:

– Geschichte der Piraten(4 – 6 Jahre) um 10:30 Uhr

– Mit den Sternen segeln (7-12 Jahre) um 14:30 Uhr

