Cet évènement est passé Spectacle de l’école de théâtre et de danse « Arve en Scène » Musée de l’horlogerie et du décolletage Cluses Catégories d’Évènement: Cluses

Haute-Savoie Spectacle de l’école de théâtre et de danse « Arve en Scène » Musée de l’horlogerie et du décolletage Cluses, 13 mai 2023, Cluses. Spectacle de l’école de théâtre et de danse « Arve en Scène » Samedi 13 mai, 19h00, 20h00, 21h00 Musée de l’horlogerie et du décolletage Accessible à partir de 7 ans. Le temps d’une soirée, les élèves du théâtre et de danse de l’école « Arve en Scène » investissent les salles du musée. Laissez-vous emporter dans leur univers enchanté. Gratuit

3 créneaux de visites : 19h00 – 20h00 – 21h00

Accessible à partir de 7 ans Musée de l’horlogerie et du décolletage 100 place du 11 novembre 74300 Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 96 43 00 http://www.musee.2ccam.fr https://www.facebook.com/MHDcluses/?ref=bookmarks Découvrez le musée de l’horlogerie et du décolletage de Cluses, garde-temps de l’histoire industrielle de la vallée de l’Arve. Suivez l’évolution du savoir-faire des paysans horlogers du XVIIIe siècle, faiseurs de roues et de pignons. Devenus décolleteurs à l’aube du XXe siècle, ils produisent aujourd’hui des pièces pour l’automobile, la téléphonie, l’aéronautique… De la haute précision ! parking devant le musée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Arve en Scène Détails Catégories d’Évènement: Cluses, Haute-Savoie Autres Lieu Musée de l'horlogerie et du décolletage Adresse 100 place du 11 novembre 74300 Cluses Ville Cluses Departement Haute-Savoie Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Musée de l'horlogerie et du décolletage Cluses latitude longitude 46.056376;6.580041

Musée de l'horlogerie et du décolletage Cluses Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cluses/