Visite libre : observer le ciel étoilé Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont Saint-Nicolas-d’Aliermont, 13 mai 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Avec l’école de musique pour vous guider, rejoignez depuis le musée de l’horlogerie l’assocation Cast Orion qui vous attend en forêt d’Arques pour une nuit d’observation des étoiles.

Attention, cette animation est dépendante de la météo. S’il fait frisquet, pensez à bien vous couvrir, s’il pleut et que le ciel est couvert, l’observation ne pourra pas se faire et l’association vous présentera le ciel depuis l’intérieur du musée.

Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont 48 rue Edouard Cannevel, 76510 Saint-Nicolas-d’Aliermont Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie 02 35 04 53 98 http://www.musee-horlogerie-aliermont.fr Le Musée de l’horlogerie est un pôle culturel unique en Normandie. Il retrace, le long d’un parcours de visite interactif et ludique, l’histoire de l’horlogerie et de la précision, savoir-faire original de la commune depuis le XVIIIe siècle. A travers les collections, les documents et l’atelier des horlogers, entrez dans l’univers de la mesure du temps.

© Musée de l’horlogerie Place de parking personne en situation de handicap moteur devant le musée, parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

©pixabay