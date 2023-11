Formation thématique : Galerie de l’Homme Musée de l’Homme Paris, 28 février 2024, Paris.

Formation thématique : Galerie de l’Homme Mercredi 28 février 2024, 14h00 Musée de l’Homme Formation gratuite pour les relais du champ social

En posant trois questions essentielles, « Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? », l’exposition permanente du musée interroge notre espèce dans son unité et sa diversité.

Cette formation propose une visite guidée transversale et accessible qui permettra aux relais de découvrir et appréhender les thématiques de la Galerie de l’Homme.

Musée de l'Homme PARIS Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-28T14:00:00+01:00 – 2024-02-28T16:00:00+01:00

préhitoire science