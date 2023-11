Formation musée facile Musée de l’Homme Paris Catégorie d’Évènement: Paris Formation musée facile Musée de l’Homme Paris, 24 janvier 2024, Paris. Formation musée facile Mercredi 24 janvier 2024, 14h00 Musée de l’Homme Formation gratuite pour les relais du champ social Cette formation permettra aux relais de se familiariser avec les cartes à jouer créées avec l’Association l’île aux langues. Ces cartes ont été conçues spécifiquement pour les publics en apprentissage du français et sont mises à disposition gratuitement pour les relais et leurs publics. Musée de l’Homme PARIS Paris Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « relais.mdh@mnhn.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-24T14:00:00+01:00 – 2024-01-24T16:00:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Paris Lieu Musée de l'Homme Adresse PARIS Ville Paris

