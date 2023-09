Solo du danseur Yanis Khelifa Musée de l’Homme Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Solo du danseur Yanis Khelifa 16 et 17 septembre Musée de l’Homme Entrée libre et gratuite

Profitez du solo Prequel du danseur Yanis Khelifa dans l’atrium du musée. Ce solo est un mélange de voguing et de popping où le corps se déchire entre grâce et dysfonctionnement.

Habitué des créations et légendes du voguing, Yanis Khelifa (aussi nommé Yanou Ninja dans la Ballroom scene) se joue des codes habituels, bloquant et débloquant son corps une pose après l’autre dans une performance de voguing solo hors du commun.

Durée de la performance : 6 minutes

Lieu : atrium Paul rivet

En partenariat avec Chaillot – Théâtre national de la Danse

Musée de l’Homme 17 place du Trocadéro 75016 Paris Paris 75016 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.museedelhomme.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

© Say Who