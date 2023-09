Cet évènement est passé Visite de la Galerie de l’Homme Musée de l’Homme Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite de la Galerie de l’Homme Musée de l’Homme Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite de la Galerie de l’Homme 16 et 17 septembre Musée de l’Homme Entrée libre et gratuite Découvrez gratuitement les fabuleuses collections permanentes du musée de l’Homme ! Immergez-vous dans la Galerie de l’Homme, spectaculaire galerie de 2500 m², ouverte sur la Seine avec une vue exceptionnelle sur Paris et la Tour Eiffel, et profitez d’un voyage au cœur de l’évolution humaine.

Tout au long du week-end, ajoutez un grain de sel à votre visite en profitant des animations impromptues menées par les médiatrices du Musée de l’Homme. Musée de l’Homme 17 place du Trocadéro 75016 Paris Paris 75016 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.museedelhomme.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

©musée de l'Homme

