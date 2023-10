Cet évènement est passé A l’improviste dans la Galerie de l’Homme Musée de l’Homme Paris Catégorie d’Évènement: Paris A l’improviste dans la Galerie de l’Homme Musée de l’Homme Paris, 13 mai 2023, Paris. A l’improviste dans la Galerie de l’Homme Samedi 13 mai, 21h00 Musée de l’Homme Ajoutez un grain de sel à votre visite en profitant des animations impromptues menées par les médiatrices du Musée de l’Homme. Musée de l’Homme 17 place du Trocadéro 75016 Paris Paris 75116 Paris Île-de-France http://www.museedelhomme.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

