Pica, le Minotaure et ses Muses
Musée de l'Homme
Paris

Samedi 13 mai, 20h00

À 20h : assistez à la performance originale du ballet de la danse physique contemporaine de Marseille.

David Llari reprend la pièce chorégraphique « Pica le Minotaure et ses Muses » créée en 2018 lors de l’événement Picasso, dans le cadre d’une commande de la Ville de Marseille. Pour le cinquantième anniversaire de Picasso, il réalisera une nouvelle création d’une heure à partir de ce sujet : la relation de Picasso aux femmes et la figure du Minotaure. La démarche artistique de David Llari est de prendre comme origine pour cette création un tableau de Picasso ou d’une photo d’époque pour chacune de ses muses, partir de la posture statique de l’œuvre pour lui donner vie à travers la danse. La figure du Minotaure, personnage récurrent de l’univers de Picasso tiendra une place primordiale dans la construction de la chorégraphie, tantôt spectateur, tantôt acteur, le Minotaure représentera l’homme dominé par ses pulsions. A l’entrée des spectateurs, les corps seront montrés comme des statues pour se mettre à vivre l’histoire entre ces quatre femmes et Picasso. Musée de l’Homme 17 place du Trocadéro 75016 Paris Paris 75116 Paris Île-de-France http://www.museedelhomme.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

