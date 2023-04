Découvrez gratuitement les expositions de la saison Arts et Préhistoire ! Musée de l’Homme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Découvrez gratuitement les expositions de la saison Arts et Préhistoire ! Musée de l’Homme, 13 mai 2023, Paris. Découvrez gratuitement les expositions de la saison Arts et Préhistoire ! Samedi 13 mai, 19h30 Musée de l’Homme Visite libre De 19h30 à minuit, le musée de l’Homme vous offre ses trois expositions temporaires : Arts et Préhistoire, La Vénus de Lespugue muse éternelle et Picasso et la Préhistoire ! Musée de l’Homme 17 place du Trocadéro 75016 Paris Paris 75116 Paris Île-de-France http://www.museedelhomme.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00 ©Deuxieme cheval chinois – Lascaux © N. Aujoulat – Centre national de prehistoire – Ministere de la culture

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée de l'Homme Adresse 17 place du Trocadéro 75016 Paris Ville Paris Departement Paris Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Musée de l'Homme Paris

Musée de l'Homme Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Découvrez gratuitement les expositions de la saison Arts et Préhistoire ! Musée de l’Homme 2023-05-13 was last modified: by Découvrez gratuitement les expositions de la saison Arts et Préhistoire ! Musée de l’Homme Musée de l'Homme 13 mai 2023 Musée de l'Homme Paris Paris

Paris Paris