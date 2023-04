Arts et Préhistoire Musée de l’Homme Paris 16e Arrondissement Catégories d’Évènement: Paris

Paris . EUR Du 16 novembre 2022 au 22 mai 2023, découvrez des chefs-d’œuvre de l’art préhistorique venus du monde entier. Une exposition qui retrace le pouvoir de la créativité humaine depuis la nuit des temps ! +33 1 44 05 72 72 https://www.museedelhomme.fr/fr Musée de l’Homme 17 place du Trocadéro Paris 16e Arrondissement

