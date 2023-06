Présentation de documents patrimoniaux à la bibliothèque des ingénieurs civils de France Musée de l’homme et de l’industrie Le Creusot, 16 septembre 2023, Le Creusot.

Présentation de documents patrimoniaux à la bibliothèque des ingénieurs civils de France 16 et 17 septembre Musée de l’homme et de l’industrie Entrée libre

Fondée en 1848, en pleine révolution industrielle, la bibliothèque des ingénieurs civils de France regroupe des ouvrages des XIXe et XXe siècles sur tous les domaines des sciences et techniques. Découvrez son histoire et quelques ouvrages emblématiques mêlant voyage et industrie.

Cette présentation est proposée dans le cadre de la manifestation régionale Patrimoines écrits.

Musée de l’homme et de l’industrie Château de la Verrerie 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 73 92 00 http://ecomusee-creusot-montceau.fr L’exposition permanente du musée comprend une remarquable collection de cristaux et d’opalines du début du XIXe siècle. À l’étage, les pièces exposées évoquent l’épopée industrielle des usines du Creusot et le développement de la ville, généré par une dynastie de maîtres de forges : les Schneider. Le salon des deux Amériques, avec ses papiers peints panoramiques, son mobilier de styles Empire et Restauration, permet de comprendre le mode de vie de la grande bourgeoisie d’affaires au XXe siècle. Au rez-de-chaussée, des maquettes de locomotives et de bateaux évoquent le rôle de la machine à vapeur dans les transports. Les tableaux de François Bonhommé et de Joseph-Fortuné Layraud représentent le travail dans les usines métallurgiques. Des expositions temporaires sont également proposées tout au long de l’année.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Gallica BNF