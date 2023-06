Visites guidées du château de la Verrerie Musée de l’homme et de l’industrie Le Creusot, 16 septembre 2023, Le Creusot.

Des visites guidées vous permettent de découvrir le petit-théâtre ainsi que les souterrains et la salle à manger du château de la Verrerie.

Départ à 12h puis toutes les demi-heures, de 14h à 17h30. Jauge limitée.

Musée de l’homme et de l’industrie Château de la Verrerie 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 73 92 00 http://ecomusee-creusot-montceau.fr L’exposition permanente du musée comprend une remarquable collection de cristaux et d’opalines du début du XIXe siècle. À l’étage, les pièces exposées évoquent l’épopée industrielle des usines du Creusot et le développement de la ville, généré par une dynastie de maîtres de forges : les Schneider. Le salon des deux Amériques, avec ses papiers peints panoramiques, son mobilier de styles Empire et Restauration, permet de comprendre le mode de vie de la grande bourgeoisie d’affaires au XXe siècle. Au rez-de-chaussée, des maquettes de locomotives et de bateaux évoquent le rôle de la machine à vapeur dans les transports. Les tableaux de François Bonhommé et de Joseph-Fortuné Layraud représentent le travail dans les usines métallurgiques. Des expositions temporaires sont également proposées tout au long de l’année.

© Agence Com’air, Pierre Fleury