Jeu d’enquête en mode escape game : La disparition du professeur Raines Musée de l’Homme de Neandertal La Chapelle-aux-Saints, 24 octobre 2023, La Chapelle-aux-Saints.

La Chapelle-aux-Saints,Corrèze

Une équipe de scientifiques a découvert sous le squelette un objet étrange. Cette découverte importante doit être présentée au public, mais le paléo ethnologue en charge du dossier a disparu

Avec ta famille ou tes amis, viens nous aider à résoudre les énigmes. Cette enquête façon escape game, vous fera découvrir les différentes facettes de l’archéologie. On a besoin de vous!

Groupes de 4 à 6 personnes, à partir de 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’adultes

Réservation obligatoire, vous présentez 10/15 minutes avant le début.

2023-10-24 fin : 2023-11-02 12:00:00. .

Musée de l’Homme de Neandertal Sourdoire

La Chapelle-aux-Saints 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A team of scientists discovered a strange object under the skeleton. This important discovery is to be presented to the public, but the paleo-ethnologist in charge of the case has disappeared

Come and help us solve the riddles with your family or friends. This escape-game-style investigation will introduce you to the many facets of archaeology. We need your help!

Groups of 4 to 6 people, aged 8 and over. Children must be accompanied by adults

Reservations essential, please arrive 10/15 minutes before the start

Un equipo de científicos ha descubierto un extraño objeto bajo el esqueleto. Este importante descubrimiento va a ser presentado al público, pero el paleoetnólogo encargado del caso ha desaparecido

Ven y ayúdanos a resolver los enigmas con tu familia o amigos. Esta investigación al estilo de los juegos de escape te ayudará a descubrir las diferentes facetas de la arqueología. ¡Necesitamos tu ayuda!

Grupos de 4 a 6 personas, a partir de 8 años. Los niños deben ir acompañados de adultos

Imprescindible reservar con 10/15 minutos de antelación

Ein Team von Wissenschaftlern entdeckt unter dem Skelett einen seltsamen Gegenstand. Dieser wichtige Fund soll der Öffentlichkeit präsentiert werden, aber der zuständige Paläo-Ethnologe ist verschwunden

Komm mit deiner Familie oder deinen Freunden und hilf uns, die Rätsel zu lösen. Diese Untersuchung im Stil eines Escape Games wird dir die verschiedenen Facetten der Archäologie näher bringen. Wir brauchen dich!

Gruppen von 4 bis 6 Personen, ab 8 Jahren. Kinder müssen von Erwachsenen begleitet werden

Reservierung erforderlich, bitte 10/15 Minuten vor Beginn eintreffen

Mise à jour le 2023-10-13 par Corrèze Tourisme