Pièce de théâtre « Marx et Jenny » de Audrey Vernon Samedi 13 mai, 18h00 Musée de l’Histoire vivante Sur inscription, payant

Le Capital d’Audrey Vernon

C’est l’histoire de Karl Marx, de sa femme Jenny, de leur meilleur ami Friedrich Engels, et de la mystérieuse Hélène Demuth, dite «Lenchen» qui vécut avec eux. C’est l’histoire d’un amour, d’une amitié et d’un secret… C’est l’histoire du Capital… Après sept années de fiançailles, Marx et Jenny se marient et s’installent à Paris, mais la mère de Jenny voyant que le couple ne s’en sort pas avec les enfants, envoie sa jeune bonne Hélène Demuth tenir le ménage des Marx. C’est à cette époque que Karl rencontre Engels. Ils deviennent amis, mais voient très vite qu’ils ne pourront pas être deux à vivre de l’écriture et de la révolution. Engels se sacrifie et retourne travailler dans l’usine familiale à Manchester… Les Marx le retrouvent en Angleterre. C’est un combat quotidien pour l’écriture et contre la misère, qu’ils vont mener tous les quatre. Pendant que Karl écrit à la British Library, Lenchen et Jenny se battent pour trouver de quoi faire vivre les enfants, et Engels envoie quelques Pounds chaque semaine… Mais un jour, Jenny part en Hollande chercher de l’argent… Quand elle revient, Lenchen est enceinte… Le petit Friedrich Demuth naît, de père inconnu…

Durée : 1h20

Marx et Jenny c’est une plongée passionnante et surprenante dans la vie du philosophe allemand Une vie de misère profonde, de travail, d’espoir et d’’amour. La comédienne mêle avec brio humour et politique et nous dévoile une histoire d’amour sur fond de révolution philosophique. Elle réussit à traduire avec humour l’amour profond qui unissait cette famille, la vérité du quotidien derrière l’imagerie historique. Marx et Jenny est un ovni qui allie douceur, évocation historique, humour grinçant.

Musée de l'Histoire vivante 31 boulevard Théophile Sueur 93100 Montreuil

Inauguré au cœur du parc Montreau le 26 mars 1939 le musée de l'Histoire vivante est un musée d'Histoire ouvrière et sociale. Ses collections vont de la Révolution française aux trente glorieuses et sont issues de nombreuses donations et acquisitions. Le musée présente des expositions temporaires conçues pour l'essentiel à partir de ses fonds. Il accueille des chercheurs, propose des activités pédagogiques. Il est aujourd'hui un centre important de documentation et de ressources iconographiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

