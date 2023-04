Conférence Marx et ses figures contemporaines Musée de l’Histoire vivante Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Conférence Marx et ses figures contemporaines Samedi 13 mai, 17h00 Musée de l'Histoire vivante En présence d'Hélène Builly, Dugudus, Fred Sochard, Jean Solé, Chloé Vadepied. Musée de l'Histoire vivante 31 boulevard Théophile Sueur 93100 Montreuil Montreuil 93100 Montreau – Le Morillon Seine-Saint-Denis Île-de-France Inauguré au cœur du parc Montreau le 26 mars 1939 le musée de l'Histoire vivante est un musée d'Histoire ouvrière et sociale. Ses collections vont de la Révolution française aux trente glorieuses et sont issues de nombreuses donations et acquisitions. Le musée présente des expositions temporaires conçues pour l'essentiel à partir de ses fonds. Il accueille des chercheurs, propose des activités pédagogiques. Il est aujourd'hui un centre important de documentation et de ressources iconographiques.

