Musée de L’Histoire Maritime de Bordeaux Musée de l’Histoire Maritime Bordeaux, 13 mai 2023, Bordeaux.

Musée de L’Histoire Maritime de Bordeaux 13 et 14 mai Musée de l’Histoire Maritime

Bordeaux doit son existence même et sa fortune à sa situation géographique, proche de la façade atlantique et en lien avec le monde méditerranéen, mais aussi aux personnages célèbres et lignées familiales qui ont façonné son histoire et contribué à son essor : poètes, philosophes, aventuriers, armateurs, navigateurs, corsaires du Roi, négociants, industriels…

Son ouverture internationale lui a valu son inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco, une ouverture qui s’est faite grâce à des hommes et leur histoire, une histoire à Bordeaux qui s’écrit à travers son passé maritime, portuaire et fluvial, visible dans son paysage urbain actuel.

À travers 20 siècles d’histoire, découvrez l’aventure du Port de la Lune : partez à la rencontre d’Aliénor d’Aquitaine, découvrez la fabuleuse histoire des corsaires et parcourez le temps d’une visite l’histoire des grands personnages qui ont forgé l’histoire maritime de Bordeaux.

Véritables trésors sortis tout droit du grenier de familles bordelaises, les cartes, reproductions, maquettes, documents originaux, instruments de navigation et objets anciens parsèment la visite et font vivre un véritable voyage dans le temps.

Musée de l’Histoire Maritime 31 rue Borie 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 54 51 06 39 https://www.museehistoiremaritimedebordeaux.fr https://www.facebook.com/museehistoiremaritime/?ref=bookmarks;https://twitter.com/Museemaritime33 Venez découvrir la richesse de l’héritage maritime, fluvial et portuaire du Port de la Lune au Musée de l’Histoire Maritime de Bordeaux ! Tram B – Chartrons ou Bus 4 – Picard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-14T00:00:00+02:00 – 2023-05-14T00:30:00+02:00

©