Visite libre de l’exposition de photographie de Camille Silvy Musée de l’histoire du Perche, 13 mai 2023, Nogent-le-Rotrou.

Visite libre de l’exposition de photographie de Camille Silvy Samedi 13 mai, 19h00 Musée de l’histoire du Perche Entrée libre

Parcourez la haute-cour et la basse-cour du château à la découverte d’une séléction de clichés, reproduits sur grands formats, de portraits et de paysages par Camille Silvy, pionnier de la photographie, natif de nogent-le-Rotrou.

Musée de l’histoire du Perche Château des comtes du Perche Place Emile Maquaire 28400 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 52 18 02 http://www.ville-nogent-le-rotrou.fr http://www.facebook.com/museechateaudescomtesduperche Dominant la vallée de l’Huisne, un ancien fort du Xe siècle fait place au XIe siècle au puissant donjon rectangulaire bordé d’un profond fossé d’où s’élève une enceinte circulaire, renforcée par sept tours rondes dont deux gardent l’entrée. Le château est investi lors de la guerre de Cent Ans et en 1428 le donjon est incendié par l’Anglais Salisbury. Relevé de ses ruines à la Renaissance, le châtelet et un logement de deux étages, donnant sur une tourelle d’escalier appuyée au donjon, sont reconstruits. Érigé en duché-pairie, le château revient en 1624 à Sully qui y fait construire un petit logis de style Louis XIII. Transformé en prison durant la Révolution puis voué à l’abandon, le château est sauvé en 1843. Le nouveau musée de l’histoire du Perche prend place au second étage du corps de logis Renaissance du château des comtes du Perche. Consacré à l’histoire du château, de la cité de Nogent-le-Rotrou et du Perche, il vous convie à un voyage dans le temps, du Moyen Âge à la Révolution française. Vous côtoierez les Rotrou, seigneurs de Nogent et comtes du Perche, membres des familles royales d’Europe, les Bourbons-Condé, le duc de Sully, à la découverte de tous les faits et événements ayant forgé l’histoire du territoire et l’Histoire… nationale et internationale. Le second espace du musée évoque quant à lui les artistes de Nogent-le-Rotrou, et d’autres, qui ont fait rayonner le Perche tant en France qu’à l’étranger. La visite du musée de l’histoire du Perche et du château des comtes du Perche peut se réaliser avec un casque ou une tablette. Tentez l’aventure de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle Accès D923

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

©Thierry Même